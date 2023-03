Gran Hermano: Romina Uhrig defendió a Marcelo Corazza y criticó a los medios

Gran Hermano: Romina Uhrig contó cómo conoció a su papá cuando tenía 26 años

Romina Uhrig contó que no conoció a su papá hasta los 26 años y relató cómo lo encontró a través de las redes sociales. "Yo sabía como se llamaba mi media hermana y le escribí en Facebook. Ella me contó que mi papá estaba muy enfermo y los médicos decían que de ese día no pasaba", comenzó.