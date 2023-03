La fiesta de la Selección Argentina: el particular look que eligió Messi para la celebración

La celebración parece no tener fin para la Selección Argentina. En su primera serie de amistosos pos consagración en el Mundial de Qatar 2022 no han dejado de festejar dentro y fuera de la cancha. La fiesta de la Selección anoche es un ejemplo claro y pese a que muchos de sus integrantes se lo tomaron como una verdadera, gala, Lionel Messi eligió un look mucho más relajado.