Reclamos en escuelas por falta de agua y ventiladores

En la escuela Raúl Colombres, los padres reclaman falta de agua y de personal auxiliar. “Los padres de jardín no envían a los chicos por los problemas de agua; el problema no es nuevo. El edificio tampoco está en condiciones, hay paredes húmedas. Necesitamos que la escuela esté limpia para el bienestar de los chicos. Hay madres que se ofrecieron para limpiar los baños porque si no era imposible”, sentenció Karina Gonzalo. Anteayer cientos de padres asistieron a una reunión en la escuela para exigir una respuesta y una solución a las autoridades. Su idea original era cortar la intersección de las calles Marcos Paz y Mitre para protestar, finalmente esto no se hizo.