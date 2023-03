Vargas Aignasse criticó a Bussi por la campaña a favor de la portación de armas: "“Es populismo de derecha"

El dirigente manzurista afirmó que “la solución al problema no es una bala en la frente”. “Es populismo de derecha. Tucumán no es Rosario (Santa Fe) ni lo será. Tenemos al poder político absolutamente comprometido con la seguridad. Tenemos instituciones que funcionan y una policía conducida políticamente para que esto no ocurra”, dijo al hablar sobre la delincuencia y el narcotráfico.