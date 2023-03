Mecha, la tucumana que cumplió 80 años y sigue revolucionando Termas de Río Hondo

Con la idea clara de que le gustaban los negocios, quiso ingresar en la Escuela de Comercio, pero su madre se opuso terminantemente. “Entonces me recibí de maestra ¡pero odiaba enseñar!”, nos suelta con una carcajada, la misma que contagia cada vez que relata las circunstancias que fue superando para perseguir sus sueños. En el transcurso, para disponer de independencia económica, tejió pulóveres, bordó manteles y trabajó en Casa Jorrat durante los veranos. “Arquitectura no es una carrera para mujeres, estudiá filosofía” le repetían después. Mecha, motivada por sus sobrinos que tenían casi su misma edad, aprobó el curso de ingreso y en cinco años ya era arquitecta. “Yo entendía que, si mi hermana me estaba manteniendo, no podía darme el lujo de perder tiempo” afirma.