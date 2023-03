Karina Jelinek enamorada: cómo es la vida con su novia Florencia Parise

Karina Jelinek y Florencia Parise rumbo a la maternidad

Sobre el proyecto que tienen para este año con su pareja (subrogar un vientre para ser mamá), Karina confirmó que no está sola: "¡Flor me súper apoya! Además, ella ya es mamá así que tiene experiencia y adora los bebés. Me prometió que me va a ayudar a cuidar a mi hijo y estoy segura que va a ser así: creo que se va a levantar a la noche más que yo", contó.