Las mujeres tucumanas ganan un 33,6% menos que los hombres

“Este hallazgo resulta interesante puesto que sugiere, en principio, que los programas de transferencias monetarias serían efectivos a la hora de otorgar autonomía a las mujeres. La brecha pierde significancia si se tiene en cuenta otro tipo de ingreso: el salario horario. Este resultado es de particular interés puesto que sugiere que las diferencias de ingresos en el mercado laboral de la provincia no responden a discriminación salarial, esto es, no encontramos evidencia de salario diferencial por igual tarea para hombres y mujeres. En consecuencia, el problema de las desigualdades de género en la provincia se originaría, al parecer, en la participación de la mujer en el mercado laboral”, específica el trabajo.