"Cociname algo rico y callate": cancelan a un humorista en las redes por los agresivos y misóginos comentarios de sus videos

Innumerables críticas a Escamilla

En el video fue compartido en Twitter y recibió decenas de críticas por parte de internautas que se molestaron por su forma de reducir el papel de las mujeres en una relación sentimental a funciones que los hombres también deben cumplir. "El standupero Franco Escamilla, denigró, insultó, humilló y dijo que las mujeres son tontas y que sólo sirven para coger. Lamentable", "¿En serio les parece gracioso, esta cosa que se llama Franco Escamilla. Un misógino que se burla de las mujeres con su show?", "A mí Franco Escamilla se me hace cero gracioso. Su "humor" es de los más machistas que existe", "Si hoy casi no tuiteo, les pido una disculpa. No puedo con esta vergüenza llamada “compartir género con Franco Escamilla", son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.