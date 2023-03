Cristina aseguró que el país carece de moneda

Desde el escenario montado en la casa de altos estudios, la presidenta de la Cámara de Senadores consideró haber dado muestras “de pragmatismo cuando se trató de defender los intereses del país” y dijo que cree, “se van a tener que revisar las condiciones en las cuales se firmó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FM)”. “No tengo una cuestión dogmática ni ideológica contra el FMI. La pandemia fue terrible. La guerra también lo es. Pero no hay catástrofe más grande para la Argentina que el endeudamiento que se produjo en el período 2015-2019”, siguió y señaló que “esto no depende de personas; depende de políticas que hagan determinadas personas. No es una cuestión personal, es una cuestión política”. Y aclaró que la revisión de dicho acuerdo no debe servir para no pagar, “sino para poder crecer”.