Una falsa abogada cometía estafas bajo la promesa del cobro de indemnizaciones

En otro caso, un damnificado comentó que su padre en el 2021 sufrió un ACV mientras trabajaba en una citrícola y la obra social de la misma no le dio cobertura. Es así que el 28 de abril del año pasado, la mujer acusada se presentó, dijo ser abogada y que podía tomar su caso contra la Obra Social, la ART y la Citrícola. Al aceptar la propuesta le hizo firmar un papel al denunciante como apoderada de su padre. Entonces comenzó a solicitarle dinero para que “salgan las causas”. Recibiendo de parte del ciudadano un total de $611.100, desde el mes de mayo hasta el mes de julio del 2022. En todos los casos, la mujer no cumplió lo que había ofrecido y no contestó nunca más a ninguno de los denunciantes.