La furia de Marianela Mirra contra Marcos de Gran Hermano: "Ojalá se vaya por misógino"

“¡Que Marcos vaya a rezar a la Virgen de los 3 cerritos! Les cuento que casi no los leo, no por falta de respeto, sino que no me gusta cómo se dirigen y la efervescencia que causa Gran Hermano. Yo la viví del otro lado. Sorry si no les va mi humor, por cierto, ácido, que me ha ayudado siempre en la vida. No es personal, entiendan. Besis”, dijo tajante.