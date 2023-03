Un ganador de Gran Hermano 2012 fue lapidario con el programa: “Está todo arreglado”

Una década después de su participación en la edición 2012, Rodrigo Rumi se despachó contra el reality en sus redes sociales. “Para los que me siguen en TikTok y no me conocen, hace mucho yo estuve en un Gran Hermano... y fui el ganador. Este es el cheque. Claramente, no es el real. Es el que te dan cuando vos salís del programa, para las cámaras”, comenzó diciendo.