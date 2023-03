Jhonny Ávila: "Sería bueno que la diputada Chahla se informe antes de hablar para no quedar como ignorante"

"Qué bueno sería que la diputada Chahla antes de hablar se informe para no quedar como ignorante en temas de gestión municipal. Debería saber que actualmente no hay ningún barrio de San Miguel de Tucumán dónde no se recoja la basura. Debería saber también que el municipio libra una batalla diaria en la erradicación de basurales. El problema no es de limpieza. El problema es cultural y permanentemente se trabaja para revertir la situación", dijo el concejal alfarista.