Estacionar cerca del Monumental tiene su rutina

“Se respeta bastante a la gente que vive en el lugar y también a nosotros que cuidamos. Donde haya un auto, ahí estaré yo. Ya sea en un evento deportivo o recital. La gente te toma confianza, ellos mismos te buscan. Tucumán es chico y nos conocemos entre todos. Vos no podes perjudicar a nadie porque al otro día estará ahí”, aclaró el cuidacoches Miguel, mientras seguía dando indicaciones con el chaleco naranja en el brazo derecho. “Por lo general siempre estamos dos horas antes. El momento de mayor locura fue por la Copa Libertadores. No entraban más autos”, añadió el “trapito” que cobra $200, valor que muchas veces el público no está dispuesto a pagar. “Como en todas partes, encontrás gente que se enoja, pero nosotros no tenemos nada que ver con el resultado de un partido”, avisó.