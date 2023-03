ARCO, la feria de arte contemporáneo, no dejó de realizarse ningún año. En 2020 se hizo a fines de febrero, cuando aún no había restricciones y el problema parecía algo lejano. En 2021 se realizó en el verano europeo, en épocas en que el cuarto gobierno kirchnerista, tan afecto a los “prepos” exentos de respaldo constitucional, dejaba salir del país a los ciudadanos pero luego no los dejaba regresar, razón por la cual muchos de los que fuimos a esa feria quedamos varados en España durante aquel caluroso tiempo. En 2022 se realizó la feria nuevamente en el mes habitual, febrero, y volvieron los catálogos, pero hubo menos galerías participantes y todos los visitantes debían permanecer con los molestos barbijos.