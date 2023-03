Gripe aviar: en Tucumán confían en que la enfermedad no afectará el factor económico

Agregó que el objetivo es que la enfermedad no llegue a las granjas. “Todo pasa por el trabajo que se realice en los centros productivos; y la Argentina trabaja muy bien este tema, desde siempre, con controles de bioseguridad. Difícilmente uno vaya a manipular un ave enferma. No es para atemorizarse; si hubiese algún riesgo el Senasa tomaría la decisión de que no se venda carne”, puntualizó el médico veterinario nacido en Salta, que hace cuatro décadas trabaja para empresas que se dedican a la producción de pollos y de huevos.