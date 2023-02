Bussi: “Estamos a favor de la portación libre y legal de armas”

Para que esto ocurra, es necesaria una modificación de la legislación nacional vinculada al uso de armas de fuego en manos de civiles. “Lo que ocurre hoy es que el Estado no te cuida, entonces tiene derecho la gente de poder armarse para cuidarse. Si el Estado no cumple con sus obligaciones alguien las tiene que cumplir. No puede ser que mientras el Estado mire para otro lado, nosotros estemos desarmados a expensas del delito y con la posibilidad cierta de sufrir una pérdida irreparable”, enfatizó en diálogo con Antena 8.