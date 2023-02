La receta de Todolandia: "Siempre digo que el secreto del progreso es cumplir"

Un invento porteño

La lapicera Cross que lleva en el bolsillo de la camisa delata que Bellos aún escribe a mano: aunque sigue haciendo sellos, la tecnología transformó el negocio de Todolandia, y en el presente esta denominación es la insignia de una empresa de familia que se expandió hacia las diferentes especialidades de la librería (comercial, escolar, técnica y artística) y plataformas, e incorporó parte del negocio de Copitec y la distribución mayorista. El fundador dejó la gestión a cargo de sus tres hijos varones, Daniel, Ariel y Alberto, y asegura que a menudo se entera de las novedades de la firma cuando estas están ya consumadas. “Lo mío es supervisar si me dejan y si me escuchan. Si no, no importa. Es decir, no les importa a ellos, a mí, sí”, admite Bellos. Esa ubicación en el segundo plano no quita que no siga atrás de los sellos -que se niegan a desaparecer como la máquina de escribir- como desde el instante en que un pariente le dio la oportunidad de quedarse con unas máquinas muy antiguas pertenecientes a una fábrica de 1904 y él aprendió, aconsejado por un conocedor, a manejar los peliagudos tipos móviles.