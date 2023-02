El BCRA advirtió sobre un entorno internacional "adverso" para países emergentes

La cuenta financiera del “Sector Privado No Financiero” tuvo un déficit de US$ 304 millones en enero, destacándose los registros por las cancelaciones de saldos en moneda extranjera con entidades locales por el uso de tarjetas con proveedores no residentes por U$S 228 millones (las cuales no conllevan una demanda neta de moneda extranjera en la cuenta financiera).