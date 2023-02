El Banco Mundial analiza nuevos préstamos para la Argentina por U$S 1.000 millones para el primer semestre

Al mismo tiempo, se conoció que se acordó que sobre los créditos aprobados por el BM para los años 2023 y 2024, Argentina no desembolsará la contraparte local de financiamiento, lo que representa U$S 400 millones de ahorro, más un desembolso adicional de U$S 100 millones de reembolso correspondiente al programa Matanza-Riachuelo.