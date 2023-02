Moria Casán opinó filosa sobre el escándalo de Federico Bal: "Todo berreta"

"El FedeGate... Eso me da a 'no era jamón era japaleta. Todo berreta'. Me hace gracia Carmencito. Lo quiero, lo descubrí en la panza de la madre, no me despierta ni morbo. No me calienta, ni me descalienta... Me da risa", comenzó diciendo la ex vedette en una entrevista con Intrusos.