Madeleine McCann: el parecido con su madre y el análisis de un detective descartarían la versión de la joven que dice ser la niña

Por otra parte, el detective privado Francisco Marco, quien lideró la búsqueda de Madeleine, aseguró haberle hecho un análisis biométrico a la mujer que descarta la posibilidad de que Wendell sea la niña desaparecida. En entrevista con la cadena española RAC1, el detective privado dijo: "He hecho una búsqueda biométrica y no hay parecido con las características de Madeleine". "Puedo pensar que es un fraude, pero no puedo decirlo sin evidencia", agregó.