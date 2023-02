San Martín dejó una pobre imagen que no puede volver a repetirse

San Martín no jugó contra Nueva Chicago. No compitió, no estuvo nunca en partido y eso fue lo que dejó preocupados a la mayoría de los hinchas en La Ciudadela. Porque perder se puede perder. “Nadie es imbatible”, había dejado en claro Iván Delfino a la salida del vestuario visitante del estadio “República de Mataderos”.