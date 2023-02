Inicio de clases: el Gobierno y los docentes no llegaron a un acuerdo

“Básicamente analizamos la paritaria nacional. No se habló de un porcentaje ni se hizo un ofrecimiento”, indicó Neira. Dijo que entiende que aquellos porcentajes pueden llegar a tomarse como una referencia. “Pero no necesariamente sucederá aquí lo que está marcando esa paritaria nacional”, precisó. Consultado por LA GACETA, respondió que en los encuentros se analizan la variación del Índice de Precios al Consumidor; en particular, los del NOA. “Desde el principio abordamos el tema de los niveles de inflación, y lo que conversamos va en ese rumbo, para que el porcentaje acordado acompañe ese nivel”, dijo.