El bloque alfarista se rompió en la Legislatura con la ida de Albarracín de JxC

"No queremos ser víctimas de un acuerdo de unos pocos que no nos permita participar de las próximas elecciones. Es por ello que frente a las actitudes sectarias de quienes se mantienen juntos porque son amigos, actitudes que proscriben dirigentes y menosprecian su representación política, queremos marcar un nuevo rumbo y, con una actitud plural, convocar a todos los sectores sociales y políticos de nuestras ciudades y localidades para trabajar por el vecino, independientemente de su identidad partidaria, porque las necesidades y los problemas de los tucumanos no tienen banderías políticas", aseguró Albarracín el miércoles pasado, acompañado por Juan Casañas (será postulante en Yerba Buena), en una rueda de prensa brindada en la Legislatura. Además, si bien comunicó que se presentará a través del Partido de la Restauración, tampoco descartó eventuales alianzas con el oficialismo provincial.