Albarracín y Casañas rompen con JxC y avisan que "no hay vuelta"

¿Esto no fortalece la posibilidad de que gane el peronismo?, le preguntaron en la prensa. "Es una ley física: toda acción trae una reacción; hubo una acción por parte de la dirigencia de JxC y una reacción nuestra", indicó Casañas. Y agregó: "Cuando vos te preguntás si somos funcionales a algo, te diría que no. Una mujer golpeada, cuando el marido le pega, y después la deja o empieza a llorar, le dice: 'no digas nada porque los perjudicados son los chicos'. O sea, cuando vos querés ser dirigente de un espacio como JxC, tenés que consensuar y tenés que elegir el mejor candidato, y no ponerlo a dedo, como se lo está poniendo. La debilidad de JxC es un problema de la cúpula del espacio, no nuestra", enfatizó. Y cuando le consultaron si había chances de un retorno, fue contundente: "No hay vuelta".