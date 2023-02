San Martín de Tucumán: Hacerse fuerte en Mataderos, la meta

Los últimos años fueron algo caóticos para Nueva Chicago. En todos los torneos, el “torito” peleó siempre los últimos lugares de la tabla, por eso tras la llegada de Tomás Arrotea a la conducción técnica, la idea es levantar la vara.

“Sabemos que el duelo contra San Martín va a tener un marco impresionante, la gente está con el deseo de poder ver al equipo y nosotros de jugar de locales”, explicó el entrenador en la previa al debut como locales en el campeonato.

En la pasada temporada, Chicago sólo sumó cinco victorias en 18 partidos jugando de local y no gana en Mataderos desde el 28 de mayo de 2022, cuando venció 1-0 a Chaco For Ever; por eso, intentará sacarse la “mufa” contra el “santo”.

El historial marca que San Martín y Nueva Chicago se enfrentaron en 18 oportunidades. El “santo” ganó 10 veces, el “torito” cinco e igualaron en tres oportunidades. En Buenos Aires se disputaron nueve partidos con cuatro victorias locales, dos empates y tres de los de La Ciudadela.