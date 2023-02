Básquet: escandalosa noche en Mendoza

No fue un partido más para Tucumán Básquet por la Liga Argentina. La visita a Mendoza no sólo terminó con una derrota a manos de Rivadavia (88-65), ya que una trifulca generó una lluvia de expulsiones. Tal es así es que sólo seis jugadores -tres por equipo- disputaron el último 1’20” de juego. El escándalo comenzó con una acción en la que dos jugadores rivales se insultaron, pero luego fue in crescendo.

Lautaro Barrionuevo, Conrado Echevarría y Lucas Mondino completaron el partido para el equipo tucumano, mientras que Franco Minelli, Matías Buenanueva y Lautaro Velázquez lo hicieron para los cuyanos. Esta fue la caída número 18 del equipo dirigido por Franco Nieva.

“Ahora estamos en San Luis para jugar contra GEPU, pero hasta que no conozcamos el informe de los árbitros no podemos preparar el partido; no sabemos cuáles serán las sanciones para nuestros jugadores”, explicó Sergio Echeverría, presidente de Tucumán Básquet.