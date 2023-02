Los hinchas de Atlético Tucumán confían en que el equipo seguirá mejorando

El empate ante el “calamar” sirvió para cortar una racha de tres derrotas consecutivas. Sin embargo, hace siete fechas que el equipo no gana un partido oficial. Eso sí, el sábado en Vicente López mostró una mejor versión futbolística que ilusionó a los simpatizantes. “Creo que este año no pelearemos en los promedios. Veo que el equipo, con algunos ajustes, puede estar más arriba. Por ahora el descenso no me preocupa, pero creo que sí o sí tenemos que ajustar algunas cosas como equipo para estar tranquilos”, manifestó Sebastián Santilli, otro hincha que sostiene su optimismo a pesar de la sequía de victorias.