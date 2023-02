Crimen de Fernando Báez Sosa: Blas Cinalli rompió el silencio desde la cárcel

Sobre su versión de los hechos previo al asesinato expresó: "Estábamos tranquilos en el boliche, tomando algo, con algunas copas de más, pero nada más que eso. A un costado mío, estaba Luciano forcejeando con alguien, como si lo quisieran taclear a Lucho. Entonces, cuando veo que está forcejeando con alguien que no me acuerdo quien era, me acerco para ayudar a Luciano y empiezo a forcejear. No me acuerdo quien era pero puede ser que era Fernando. Luego de eso, nos sacaron afuera. A todo esto Luciano quería seguir peleando con otro chico del grupo de Fernando y ahí fue cuando nos sacó la policía y nos alejamos del lugar. A los minutos nos volvimos a acercar, vimos que no estaba la policía y que el grupo que nos había peleado estaba justo en frente de nosotros. Ahí fue cuando comenzó toda la pelea y después ya todos sabemos lo que pasó".