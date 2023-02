El Cadillal: afirman que hay lazos políticos con el dueño de la empresa que hará la obra

Y justamente, con respecto al proceso de elección, le respondió al gobernador Osvaldo Jaldo, que dijo que fue “transparente, legal y constitucional”. “El procedimiento es legal porque es un DNU que tuvo la aprobación de la Legislatura por una razón que es evidente: es urgente reparar el dique. Eso no significa que sea transparente ni menos constitucional”, recalcó Ascárate, que dijo que debió haberse llevado a cabo una licitación pública, y no una contratación directa. ”Acá hubo una apariencia de licitación, porque hay más de un oferente, pero no se cumplen las normas de la licitación, que son la igualdad de oportunidades de todos para ofrecer, sino que se hicieron invitaciones”, sostuvo.