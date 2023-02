Básquet: el Súper 20 tendrá tonada tucumana

“La adaptación fue difícil, me costó el frío de Chubut, fue un cambio muy grande”, confiesa Iván Gramajo. El basquetbolista tucumano se incorporó en julio pasado a Gimnasia de Comodoro Rivadavia para participar en la elite de la Liga Nacional. Pero si bien los deportistas se acostumbran a convivir con las mudanzas y con los viajes, el del taficeño fue un cambio abrupto, considerando que había jugado tres temporadas en Quimsa de Santiago del Estero. Más de 2.200 kilómetros separan ambas ciudades, además de un abismo climático. Sin embargo, puede decir que la aventura comenzó bien.

Gramajo fue una de las figuras del Quimsa campeón del Súper 20 de y la Supercopa de 2021 y de la Basketball Champions League Américas 2019-20. De hecho, el escolta fue el autor de un memorable triple que le dio a Quimsa la victoria sobre Flamengo en la final. Por eso, con la intención de ser protagonista llegó a Chubut como el quinto refuerzo de un plantel que quería dar el salto y hasta el momento lo está logrando. Gimnasia se clasificó primero al Súper 20, el cuadrangular que se juega a mitad de temporada y al que acceden los mejores equipos de la Liga Nacional. “No esperábamos clasificarnos y menos en primer lugar, es un equipo nuevo con muchos jugadores jóvenes, pero sabemos que no tenemos nada que perder y esperamos dar el golpe”, afirma el jugador que pasó también por Lanús y por Ferro, luego de destacarse en Talleres de Tafí Viejo.

En su segundo año consecutivo en el Súper 20, Gimnasia enfrentará a Oberá el sábado a las 19, y en caso de avanzar se medirá con el vencedor de Instituto y Obras Basket, el dueño de casa. Los tres enfrentamientos, incluida la final programada para el domingo a las 20.30, se jugarán en el “Templo del rock”.

Tras los tres títulos conseguidos con Quimsa, Gramajo va por más y su meta es liderar al conjunto patagónico a la obtención de alguna corona esta temporada. Es el tercer goleador del equipo dirigido por Martín Villagrán con 12.2 puntos por partido, y el arma más efectiva para los disparos desde el perímetro. Su compañero en la guardia es otro tucumano, Sebastián Orresta.

“Es como un hermano para mí, cuando éramos chicos comenzamos jugando en Talleres y pasamos muchos momentos juntos. Salvo en Quimsa, siempre tuve la suerte de compartir plantel con Sebastián. Jugamos un poco en Lanús y en Ferro”, afirma el taficeño, feliz por la chance de compartir plantel con Orresta en Gimnasia: “cuando estaba en Quimsa hablaba con él sobre la posibilidad de que volviéramos a compartir equipo y por suerte se dio”. Además, mencionó la importancia que tuvo su primo para que se sintiera cómodo en Chubut: “gracias a él la adaptación fue más fácil, me mostró la ciudad y los primeros días pasamos mucho tiempo juntos”.

Al momento de analizar las razones que le permitieron a Gimnasia clasificarse al Súper 20 con un récord de 15-4, tras los primeros 19 partidos, Gramajo enumera las virtudes: “Martín Villagrán lleva siete años al frente del equipo gestando una idea de juego que nos da resultado. Tenemos la iniciativa de buscar siempre la mejor opción de lanzamiento, ser agresivos defensivamente y formar un bloque de equipo sólido”.

Tras una primera mitad de temporada como el mejor equipo del país, Gimnasia perdió tres encuentros seguidos y volvió al triunfo el sábado ante Independiente de Oliva por 84-70 (el “Tucu” terminó con 13 puntos).

Vivir lejos de la familia es un obstáculo al que el número 5 de Gimnasia tuvo que sobreponerse desde su adolescencia, ya que a los 18 años dejó la casa de sus padres para jugar en Lanús. Ahora la distancia sigue siendo un inconveniente cuando se trata del amor. “Extraño mucho a mi pareja que vive en Tucumán, a veces se hace muy difícil. Antes, cuando jugaba en Santiago del Estero, aprovechaba los días libres para visitarla, pero ahora es más difícil”, admite el jugador, que dedica su tiempo libre a aprender inglés, pensando en un posible futuro en el que el desarraigo lo lleve aún más lejos de su tierra. En ese sentido, las grandes ligas del hemisferio norte son un sueño, aunque por ahora las sigue por televisión. “Cada vez que puedo veo NBA, pero la verdad es que no me siento identificado con ningún jugador, aunque el que más me divierte es Stephen Curry”, revela. (Producción periodística: Joaquín Espeche)