La reacción de novia de Fernando Báez Sosa tras escuchar la condena

Tras la condena del Tribunal de Dolores, el abogado de la familia Báez Sosa, Fernando Burlando, cuestionó la condena de 15 años de prisión para Cinalli, Lucas Pertossi y Ayrton Viollaz. Consideró que la condena debería haber sido la misma para todos y confirmó que apelará el fallo.

“Esto recién comienza, una Justicia débil, al momento de evaluar sentencias, creo que no es Justicia”, sostuvo, y remarcó: “Entendimos siempre que una justicia contemplativa con la juventud de los acusados y no de una víctima, no es Justicia”.