Crimen de Báez Sosa: cuáles fueron los argumentos del tribunal para no condenar a perpetua a tres de los acusados

El tribunal del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa rechazó hoy el pedido de nulidad realizado por la defensa de los ocho rugbiers imputados por el homicidio, al considerar que no se vulneró el debido proceso durante la detención de los acusados, por lo que el juicio continuará y no será suspendido.En la fotografía, los jueces María Claudia Castro (c.), Christian Rabaia y Emiliano Lázzari (i.) del Tribunal Oral en lo Criminal 1 (TOC1) de Dolores. El tribunal del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa rechazó hoy el pedido de nulidad realizado por la defensa de los ocho rugbiers imputados por el homicidio, al considerar que no se vulneró el debido proceso durante la detención de los acusados, por lo que el juicio continuará y no será suspendido.En la fotografía, los jueces María Claudia Castro (c.), Christian Rabaia y Emiliano Lázzari (i.) del Tribunal Oral en lo Criminal 1 (TOC1) de Dolores.