Una fundación exige la expulsión de "Alfa" de Gran Hermano

Alfa se dio vuelta, miró fijo a una de las cámaras e imitó a Ariel. “La gente no es ninguna boluda, pibe”, arremetió, mientras se ponía las zapatillas. “Yo de vos no hablo nunca. Y te escucho cuando decís ‘este boludo y que lo otro’, y me la aguanto, Walter. ¿Por qué te pensás que me apoyó la gente las últimas dos veces? Porque puede haber gente que esté de acuerdo en cómo yo pienso, sin insultar, Walter”, explicó.