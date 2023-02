Canelada le pidió a Osvaldo Jaldo que reglamente la ley de Alzheimer

Esta es una de las 22 leyes no reglamentadas por las que Canelada denunció penalmente a Juan Manzur, en uso de licencia de su cargo de gobernador, en septiembre de 2018. En ese momento, recalcó que el gobernador había tenido la posibilidad de vetarlas y no lo había hecho. Sin embargo, al no reglamentarlas, las convirtió en letra muerta.