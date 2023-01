Dirigente de la Cámpora acusó a Alberto Fernández de “minimizar” el atentado contra Cristina Kirchner

Consultado sobre si eso significa el fracaso del Frente de Todos o del Presidente, explicó: “Creo que hay que seguir apostando a la unidad. Me parece que no hay que confundir esta situación, que uno podría calificar de cierta ingratitud y poca inteligencia también, porque a Alberto se le dio una oportunidad muy grande y confundió cómo debía ser su vínculo con Cristina y su rol”. Luego, recalcó: “Nosotros no podemos condenar la unidad por los equívocos que ha tenido el Presidente. La unidad siempre tiene que estar en el centro de nuestro debate, y porque falle una persona no podemos condenar al concepto general”.