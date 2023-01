"¡Qué novela insoportable!": aún no hay acuerdo entre Atlético Tucumán y Vasco da Gama por Capasso y reina el hartazgo

El mercado de pases veraniego no se termina para Atlético Tucumán. No solo porque sigue intentando sumar un jugador a su plantel, sino también porque no puede terminar de darle una solución a una posible baja: Manuel Capasso. La situación del defensor, con tantas idas y vueltas, parece insostenible y cuando daba la sensación que efectivamente se terminaba, ahora volvió a dar un paso atrás.