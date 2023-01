En la novela, lo notable es cómo el autor ha logrado introducir las marcas de lo local como una huella virtuosa. El detective tiene su oficina en una calle de Salta, consume coca, habla con ciertos tics verbales o les atribuye a otros personajes esas marcas (changuito, sucucho, zumbando, viaba, chispeando, gente muy salada, etc.), circula por las calles reconocibles de Cayafate y se encuentra con chicas y mafiosos propios de la aristocracia norteña. Verónico Mamaní habla sin pelos en la lengua (“me cago; “la pucha, qué boludo”; “cagón”), usa los diminutivos que son señas norteñas (media horita, doñita, saloncito, etc.) y destaca los colores y las superficies de los cerros de la zona norte. En este marco lingüístico y cultural, el autor coloca una secta diabólica que persigue fines no santos: hacia el final del libro el lector se encuentra con una fiesta satánica y sexual, liderada por el predicador new age Urco Arquímedes, quien se inspira en unas palabras del escritor de terror Lovecraft. En este punto, la novela puede ser leída como una forma de bovarismo literario o como una parodia. ¿El predicador es un personaje ingenuo y culto (¿un oxímoron?) que cree en lo que dicen los libros? ¿O la novela propone una burla de las prácticas ridículas de un predicador incauto? Sea como sea, Marco Caorlin ha logrado introducir una fiesta diabólica y un detective ágil en los cerros de Salta: los personajes delirantes y desquiciados deambulan entre televisores sucios, un Torino desvencijado, un yanqui fabulador y mafioso, autos caros, un pseudocoliseo lujoso (de madera), un Fiat 147 viejo, pistolas y violencia. La novela introduce la fiesta satánica (es decir, se trata del orden católico) en un conflicto de clase (ricos que viven en un limbo, más allá de los pobres). Las prácticas “malignas” del predicador ingenuo (o bovarista) y el descontrol siniestro de los ricos en la noche del diablo (“El día anterior al del nacimiento de Jesús se supone que el anticristo surgirá del vientre de una mujer virgen violada”) forman parte de la estética que he denominado gótico del norte argentino.