Las tumbas: 50 años de un imprescindible

Medina nació el 26 de diciembre de 1937 en el Hospital Rivadavia. “Mi mamá pedía que nos dejaran quedarnos más días así comíamos”, me dice ahora, a sus 85 años. Su madre vivía con su padre -aspirante a boxeador- y un amigo en una habitación prestada. “Así, entendió mi mamá, no me podía criar. En esos años era común que se meta a los pibes en un instituto porque tenías médico, comida, ropa limpia, cama, educación”, aclara.