“No creo en la maldad, quiero justicia”, dijo la madre de Fernando Báez Sosa

Uno por uno se puso de pie y tomó el micrófono. Algunos lloraron, otros apenas si podían hablar de la emoción. Todos los acusados del crimen de Fernando Báez Sosa terminaron pidiendo disculpas a la familia de la víctima, a las suyas y a todas las personas a las que obligaron a vivir un calvario. Gabriela Sosa, la madre del joven asesinado, fue muy clara después de haberlos escuchado: “la verdad es que me es indiferente, porque ninguno de ellos me miró a la cara. No me conmovieron porque mataron a mi hijo”.