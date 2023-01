Hasta las lágrimas: "Tini" Stoessel se emocionó al confirmar la fecha de lanzamiento de su nuevo disco "Cupido"

El amor a primera vista

En otra parte de la entrevista, Pablo Motos le preguntó a Tini si creía en el amor a primera vista, a lo que ella respondió: "Creo en la atracción, el amor se desarrolla, verlo y que te encante eso sí me ha pasado. Para que alguien me guste me tiene que trasmitir con la mirada y la sonrisa. Me atraen las energías de las personas", dijo la actual pareja del futbolista que se consagró campeón en el Mundial de Qatar.