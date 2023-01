El Papa criticó la inflación y el Gobierno culpó a Macri

El Papa, en un extenso reportaje con la agencia The Associated Press (AP), cuestionó que los índices de pobreza alcancen a más de la mitad de la población argentina. “En el 55, cuando terminé mi escuela secundaria, el nivel de pobreza era del 5%; hoy la pobreza está en el 52%. ¿Qué pasó? Mala administración, malas políticas”, remarcó Francisco. Además, se refirió a la suba sostenida de precios, que tiene especial impacto sobre los alimentos y los sectores más vulnerables. “Argentina, en este momento -y no hago política, leo los datos-, tiene un nivel de inflación impresionante”, dijo.