Luciana Geuna anunció su salida de "Telenoche": "Se cierra un ciclo"

Nuevos proyectos

Geuna habló también de sus nuevos proyectos laborales. " Telenoche fue una oportunidad hermosa y un aprendizaje total. Me llevo una lista larga de gente talentosa y adorable. A todos los seguiré viendo pero igual les quiero agradecer. No me gusta la palabra éxito. Me gusta la palabra decisión: poder elegir es un privilegio que agradezco cada día. Se vienen mundos nuevos, el canal me propuso un proyecto que me encanta y hay varios otros a los que no había podido encontrarle tiempo y espacio".