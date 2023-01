El "Kun" Agüero quiere volver a jugar con Lionel Messi: “Tiene las puertas abiertas de mi equipo”

“Él vio el partido que yo jugué. Ellos jugaban a las nueve de la noche y nosotros a las siete, y me dijo que iba a ver poquito porque justo estaba yendo al estadio. Lo único que me dijo fue ‘estabas muerto’. Me mató. Pero le dije ‘qué querés que haga, sabés el calor que hacía ahí adentro’”, relató.