Luis Lacalle Pou: “Hay países que no respetan la democracia”

En esta misma sintonía condenó la apelación a la democracia, las instituciones y los derechos humanos que los países miembros de la Celac incluyeron en el documento final de la cumbre. “Hay países acá que no respetan la democracia, los derechos humanos ni las instituciones. No tengamos una visión hemipléjica según afinidad ideológica”, enfatizó el presidente uruguayo, sin mencionar a Cuba, Venezuela ni Nicaragua, pero en clara alusión a esos países. Y sobre este tema agregó: “He escuchado discursos que comparto totalmente, otros que comparto la mitad, y otros que no comparto casi nada. Pero entiendo que nuestras naciones se tienen que vincular. Hay conceptos que son lindos pero que a veces no se ponen en práctica”.