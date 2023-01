Se viene el seven de rugby en Tafí del Valle: Así será el operativo de seguridad

“Nosotros ya tenemos desplegados operativos desde el 6 de enero bajo el nombre de ´Operativo verano feliz´, este dispositivo no cambiará sino que se va reforzar para esta nueva edición del Seven, con efectivos de distintas dependencias, no preventivas sino operativas como ser el Cuerpo especial de Rescate y Operaciones (Cero), el Grupo de Operaciones Motorizadas (Gomt), Grupo Especial de Apoyo Motorizado (Geam), Seguridad Vial y las demás Unidades Especiales que tenemos en nuestra fuerza”, aseguró.