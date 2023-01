Gran Hermano: una nueva discusión entre Alfa y Ariel sacudió a la casa

Uno de esos monólogos desató la furia del Alfa. “Ustedes dirán, ni puede ser una persona así, te falta confrontar, pelear por tus derechos, Creo que hay que saber esperar. La gorda no es boluda, se hace... a veces, pero no. Aparte les quiero dar el ejemplo a ustedes, no es a todo lo que a uno le dicen responder y pelear. No es así. La forma quizás de confrontar a veces es disipar los conflictos tranquilo Y aparte hay que ver de quién viene”, comenzó Ariel sin imaginar que Alfa estaba en el pasillo escuchando.