Libros recomendados

“Aquí me convertí en el edecán de tus caprichos. ¿Quién es la mujer que en sueños visita mi cama? ¿Cuál de los dos (ella o yo) despertará primero o se derrumbará sobre el otro desde ningún paisaje?” Como una mujer esquiva, tampoco la poesía “quiso formalizar una actuación en la pequeña salita de cámara”. Es notable cómo pasa Ramos Signes desde lo más cotidiano a lo más hondamente existencial, en ese balanceo, esa oscilación que no es sino balance de lo vivido y de lo escrito. “¿Dónde seguirá esta historia? ¿Tendremos una historia? ¿Tuvimos una historia?” se pregunta el maestro de ceremonias con preguntas que también a mí, compañera suya de generación, mucho me interpelan.