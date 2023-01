Diario impresionista de un viajero descalzo

Cosmópolis en lo formal es un libro de crónica de viajes. Desde Heródoto hasta Antonio Tabucchi y Claudio Magris, las crónicas de viajes vienen siendo uno de los clásicos más frecuentados por la literatura universal. Este caso parece no ser la excepción. Pero taxonomizarlo de esa manera supone un camuflaje que esconde el verdadero tesoro textual. Mirándolo más detenidamente, la estructura semeja a entradas de un diario anárquico y sui generis que presupone el registro de los apuntes de las vivencias diarias del autor, mientras abre los ojos con asombro hacia las piojerías que encuentra diseminadas a lo largo de calles, avenidas y parques; trenes, subtes y buses. La ciudad vertical, con sus torres apuntando hacia las nubes, a Soberón no le interesa. Desecha la mirada panorámica que ofrecen los drones para escudriñar en lo bajo, oscuro y abyecto que Nueva York regurgita de sus entrañas, empachada de tanta opulencia. Lo horizontal, lo sinuoso y lo larvado son sus circuitos elegidos para una frenética búsqueda indefinida y librada al albur de lo que le deparen sus pasos. Los 85 textos breves, verdaderas breviatas , desfilan ante los ojos del lector como estampas donde quedan ilustrados episodios y testimonios banales de personajes magros, insulsos o derrotados, con un ritmo que nunca da tregua. La estampida de palabras no hace otra cosa que proteger la congoja que subyace en el fondo de lo escrito.